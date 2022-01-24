"Газпром" заявил, что запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на исторических минимумах

Европа отобрала из подземных хранилищ свыше 70% закачанного летом газа Фото: REUTERS

Европейские страны отобрали из подземных хранилищ региона свыше 70% закачанного в летний сезон газа. Такое заявление седлали в «Газпроме», отметив, что запасы там находятся на исторических минимумах.

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26% (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон», - говорится в заявлении компании, где также сообщили, что на Украине показатель снизился до 12, 1 млрд кубометров, что на 44,6% ниже, чем годом ранее.

В предыдущем сезоне на фоне холодной зимы Европа потратила из хранилищ рекордные за несколько лет объемы, который составил 65,6 млрд кубометров.

Напомним, ранее сообщалось, что в середине декабря прошлого года уровень заполненности газовых хранилищ в Германии опустился до рекордно низкой отметки за последние несколько лет. Отмечалось, что хранилища газа в стране на тот момент были заполнены на 59%.