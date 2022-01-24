НАТО рассматривает возможность отправки дополнительных войск к восточным границам

Генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности размещения дополнительных боевых групп у восточных границ альянса. Фото: REUTERS

О возможности увеличения присутствия НАТО в восточной части альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Речь идет в том числе и о размещении дополнительных боевых групп. Такое заявление Столтенберг сделал в понедельник 24 января, во время совместной пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции. Трансляция пресс-конференции доступна в социальных сетях НАТО.

Ранее Столтенберг также заявил о намерении НАТО укрепить восточную часть альянса.

«НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты и защиты всех союзников, в том числе путем укрепления восточной части Альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», - сказал Столтенберг.

О том, какие силы НАТО развернутся в Восточной Европе, читайте здесь на kp.ru.