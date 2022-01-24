В Москве выборочно проверят выполнение указа о переводе 30% сотрудников на удаленку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работодателей в Москве будут выборочно проверять на соблюдение указа мэра столицы Сергея Собянина об обязательном переводе на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников. Такое заявление в понедельник, 24 января, сделал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу», - приводит ТАСС слова начальника Главконтроля.

Данчиков уточнил, что при выявлении несоблюдения требований, нарушителей ждет привлечение к административной ответственности. Юридические лица может ждать приостановка деятельности по решению суда или штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее власти Москвы продлили требование перевести 30 процентов сотрудников на удаленку до 1 апреля 2022 года, а также продлили режим самоизоляции для пожилых людей. Как писал сайт kp.ru, накануне из-за нового штамма «омикрон» в столице усилили проверки в магазинах и ночных клубах.