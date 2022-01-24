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Экономика24 января 2022 18:23

Экономист Кульбака раскритиковал стремление россиян скупать технику при падении рубля

Напомним, в понедельник, 24 января 2022 года, курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года, а курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Экономист Кульбака раскритиковал стремление россиян скупать технику при падении рубля

Экономист Кульбака раскритиковал стремление россиян скупать технику при падении рубля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экономист Николай Кульбака заявил, что стремление людей скупать технику при резком ослаблении российской валюты - глупый и необдуманный шаг.

"Вообще, в условиях инфляционных изменений, главное - не совершать резких движений, внимательно думать, считать и аккуратно расходовать деньги. Крайне важно не поддаваться эмоциям и не повторять то же, что делают все", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru

Напомним, в понедельник, 24 января 2022 года, курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года, а курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года, рассказывают "Известия". На фоне этого Банк России остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова называла геополитический фактор главной причиной падения рубля.

"Россия самостоятельно не инициирует споров, но Европа и США настроены довольно жестко. Для иностранного капитала возможность ужесточения пакета антироссийских санкций — весомый риск, даже если он пока лежит исключительно в теоретической плоскости. Деньги уходят с долгового рынка, для рубля это дополнительное давление", - цитирует специалиста "Свободная пресса"