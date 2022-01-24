В МИД России после статьи Figaro о неулыбающемся Лаврове показали фото министра с улыбкой Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на публикацию французского издания Figaro о "бескомпромиссном дипломате" с лицом "без всякого намека на улыбку" опубликовала видео, где представлены фото с улыбающимся Сергеем Лавровым.

- Такого смешного фейка о нас западные СМИ ещё не выдавали. Это невозможно придумать. Но у Figaro получилось, - написала дипломат в своем посте в Телеграм-канале.

В ролике представлены снимки улыбающегося и смеющегося главы МИД РФ. Также в ведомстве заявили, что не могут допустить, чтобы старинное французское издание было признано обманщиком.

Ранее руководитель МИД России Сергей Лавров шутливо укорил журналистов после того, как они не успели заснять момент его рукопожатия с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом 21 января в Женеве.

- Мы же тут не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь - ловить нужный момент. Если не удалось - значит, не удалось, - сказал российский министр.