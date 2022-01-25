AFP: Макрон хочет поделиться с Путиным своим вариантом деэскалации кризиса на Украине Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

- Глава государства предложит свой путь к деэскалации российскому президенту во время телефонного разговора, - пишет издание.

Также уточняется, что обсуждения ситуации в Незалежной пройдут в ближайшие дни.

Напомним, в ноябре 2021 года российский лидер Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине и в Белоруссии. Главы государств признали, что подвижек в урегулировании украинского кризиса нет.

Позже Макрон заявлял, что Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств.