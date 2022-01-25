Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 января 2022 21:15

AFP: Макрон хочет поделиться с Путиным своим вариантом деэскалации кризиса на Украине

предполагается, что французский лидер изложил свое мнение в ходе телефонного разговора с Путиным
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
AFP: Макрон хочет поделиться с Путиным своим вариантом деэскалации кризиса на Украине

AFP: Макрон хочет поделиться с Путиным своим вариантом деэскалации кризиса на Украине

Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

- Глава государства предложит свой путь к деэскалации российскому президенту во время телефонного разговора, - пишет издание.

Также уточняется, что обсуждения ситуации в Незалежной пройдут в ближайшие дни.

Напомним, в ноябре 2021 года российский лидер Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине и в Белоруссии. Главы государств признали, что подвижек в урегулировании украинского кризиса нет.

Позже Макрон заявлял, что Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств.