Путин и Макрон проведут переговоры по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут переговоры по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, сообщил французский лидер. Беседа политиков состоится на следующей неделе.

«Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств. На следующей неделе мне предстоит разговор с президентом РФ Владимиром Путиным», – сказал Макрон на пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство иностранных дел России призвало Германию, Францию и ОБСЕ побудить Украину прекратить насилие в Донбассе. В ведомстве заявили, что ситуация остается сложной из-за, что в села Донбасса «периодически наведываются» украинские военнослужащие для проведения там «так называемых фильтрационных мероприятий».

Напомним, в ноябре 2021 Путин обсудил с Макроном ситцацию на Украине и в Белоруссии. Президенты признали, что подвижек в урегулировании украинского кризиса нет.