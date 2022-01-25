В США угрозу санкций назвали более эффективной мерой для сдерживания России, чем их применение Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что пока США считают угрозу санкций более эффективной мерой для сдерживания России, чем их немедленное применение с учетом обострившейся ситуации вокруг Украины.

- По нашим оценкам, это более эффективно как средство сдерживания, чем нечто, применяемое заранее, - рассказала Псаки журналистам на брифинге.

При этом, американская сторона и их союзники все еще грозят России беспрецедентными санкциями в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщал, что главы МИД ЕС после встречи 24 января 2022 года не планирует принимать конкретных решений о санкциях против России. При этом, он уточнил, что процесс подготовки подобных мер продолжается. В частности, идут консультации с Соединенными Штатами Америки и партнерами Евросоюза.