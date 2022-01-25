Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 января 2022 21:26

В США угрозу санкций назвали более эффективной мерой для сдерживания России, чем их применение

При этом, американская сторона и их союзники все еще грозят РФ беспрецедентными санкциями
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В США угрозу санкций назвали более эффективной мерой для сдерживания России, чем их применение

В США угрозу санкций назвали более эффективной мерой для сдерживания России, чем их применение

Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что пока США считают угрозу санкций более эффективной мерой для сдерживания России, чем их немедленное применение с учетом обострившейся ситуации вокруг Украины.

- По нашим оценкам, это более эффективно как средство сдерживания, чем нечто, применяемое заранее, - рассказала Псаки журналистам на брифинге.

При этом, американская сторона и их союзники все еще грозят России беспрецедентными санкциями в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщал, что главы МИД ЕС после встречи 24 января 2022 года не планирует принимать конкретных решений о санкциях против России. При этом, он уточнил, что процесс подготовки подобных мер продолжается. В частности, идут консультации с Соединенными Штатами Америки и партнерами Евросоюза.