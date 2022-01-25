Путин в честь Дня студента проведет видеоконференцию с учащимися российских вузов

Путин в честь День студента проведет видеоконференцию с учащимися российских вузов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 25 января, в День студента, проведет видеоконференцию со студентами ведущих вузов страны. Участниками встречи станут учащиеся университетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

Также, по информации Кремля, в общении с главой государства примут участие студенты математических и IТ-специальностей из числа призеров и победителей всероссийских и международных турниров.

День студента (его еще называют "Татьянин день") в России по традиционно отмечается 25 января. Всероссийским этот праздник стал при императоре Николае I.

К слову, свое прозвище "Татьянин день" этот праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. Так как 25 января часто приходятся на конец сессии, студенты до сих пор зажигают свечи и молятся святой Татьяне о помощи в учебе и просвещении. Также считается, что если в этот день высунуть в открытое окно зачетку, и помахать ей в воздухе, прокричав "Халява, приди!" - проблем с учебой не будет.