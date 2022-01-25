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В мире24 января 2022 22:32

Американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайское море

Инцидент произошел при посадке на авианосец "Карл Винсон"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (22)Комментарии (22)(22)
Американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайское море

Американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайское море

Фото: REUTERS

Новейший американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайском море в результате попытки совершить посадку на авианосец "Карл Винсон" ВМС США. Об этом сообщили в пресс-службе американского Тихоокеанского флота.

- Инцидент с F-35С Lightning II... произошел при посадке на палубу, когда "Карл Винсон" проводил плановые полеты в Южно-Китайском море ... Пилот воздушного судна успел катапультироваться и был спасен военным вертолетом, - говорится в пресс-релизе.

Сейчас состояние пилота истребилея оценивается как стабильно. Отмечается, что в результате случившегося пострадали семь моряков, трое из которых теперь отправлены в госпиталь на Филиппинах.

Ранее сайт kp.ru писал, что Су-35 разбился в Комсомольске-на-Амуре. Самолет вылетел из аэропорта "Дземги". Су-35 упал в 50 километрах от посёлка Смирных. Пилот успел катапультироваться через четыре минуты после взлета.