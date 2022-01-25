Шесть человек погибли в результате давки перед матчем Кубка Африки Камерун - Коморы Фото: REUTERS

Как минимум шесть человек погибли в результате давки возле стадиона, где проходил футбольный матч 1/8 финала Кубка африканских наций. Еще порядка 40 человек пострадали, некоторые из них в тяжелом состоянии, сообщает AP со ссылкой на губернатора центрального региона Камеруна Насери Поля Бийа.

Матч между командами командами Камеруна и Коморских Островов прошел на стадионе "Олембе" в столице Камеруна Яунде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Отмечается, что данная арена вмещает 60 тысяч зрителей, но из-за коронавирусных ограничений она могла быть заполнена лишь на 80%.

Власти предполагают, что в результате число жертв давки может увеличиться.

Давка на массовых мероприятиях случается не только среди фанатов футбола. Так, сайт kp.ru писал, как 5 ноября на музыкальном фестивале Astroworld Festival, который проходил в Техасе, произошла смертельная давка. Все случилось во время выступления рэпера Трэвиса Скотта, когда зрители попытались протолкнуться ближе к сцене, что вызвало панику. В результате погибли 10 человек.