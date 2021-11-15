Число погибших в давке на концерте рэпера Трэвиса Скотта выросло до десяти

Рэпер Трэвис Скотт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девятилетний мальчик, получивший тяжелые травмы мозга, печени и почек во время давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта, скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщает телеканал CBS News.

"Семья Блаунтов сегодня оплакивает окончательную, непостижимую потерю их дорогого маленького сына, - приводит телеканал заявление адвокатов семьи погибшего ребенка. - Мы намерены искать ответы и добиваться справедливости ради этой семьи".

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 5 ноября, на музыкальном фестивале Astroworld Festival, который проходил в Техасе, произошла смертельная давка. Двухдневное мероприятие собрало на своей площадке около 50 тысяч человек. Второй день отменили. Отмечается, что давка произошла в ходе выступления рэпера Трэвиса Скотта, когда зрители попытались протолкнуться ближе к сцене, что вызвало панику.

Трэвис Скотт прокомментировал случившееся в социальной сети Twitter. Музыкант опубликовал пост, в котором сообщил, что сотрудничает с правоохранительными органами. Также рэпер намерен поддержать семьи погибших на музыкальном фестивале.