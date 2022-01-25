Лидеры стран НАТО пригрозили России "беспрецедентным пакетом санкций" из-за Украины Фото: REUTERS

Лидеры стран НАТО согласились, что в случае российского "вторжения" на Украину против РФ нужно будет ввести беспрецедентный пакет санкций. Об этом говорится в заявлении от канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его онлайн-встречи в понедельник с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством ЕС и НАТО.

- Лидеры сошлись во взглядах, что в случае российского вторжение на Украину ... союзники должны будут оперативно принять ... карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций, - сказано в заявлении.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщала, что пока Соединённые Штаты считают угрозу санкций куда более эффективной мерой для сдерживания России, чем их непосредственное применение с учетом обострившейся ситуации вокруг Украины.