В Китае изменили финал «Бойцовского клуба»

В Китае поменяли концовку «Бойцовского клуба» Фото: скриншот видео

На китайской стриминговой платформе Tencent Video вышла версия фильма «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера с измененным финалом.

Напомним, в оригинальном финале главный герой реализует экстремистский план своей альтернативной личности и взрывает небоскребы.

В Китае этот момент вырезали, заменив его на сообщение с кратким описанием альтернативного финала, пишет Vice.

- По уликам, оставленным Тайлером, полиция быстро раскусила весь план и арестовала всех преступников, предотвратив взрыв. После суда Тайлер был отправлен в сумасшедший дом на лечение. Он был выписан из госпиталя в 2012 году, — говорится в сообщении.

Фото: скриншот видео

В Tencent Video никак не прокомментировали данные изменения. Тем не менее, пользователям сервиса фильм понравился. Сейчас у киноленты более 700 тысяч рецензий и оценка 9 из 10.

Ранее появилась информация, что мюзикл «Вестсайдская история» американского режиссера Стивена Спилберга запретили в шести странах Ближнего Востока. Речь идет о Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Катаре, Бахрейне, Омане и Кувейте. Причиной такого решения стал персонаж-трансгендер, которого сыграла небинарная актриса Эзра Минас. В Саудовской Аравии и Кувейте не разрешили прокат фильма. В остальных странах попросили внести корректировки, однако студия Disney отказалась это делать.