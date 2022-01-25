Журналисты узнали о запуске КНДР двух крылатых ракет

Это уже пятый пуск КНДР с начала 2022 года Фото: REUTERS

Северная Корея, предположительно, осуществила запуски двух крылатых ракет в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военные источники в Южной Корее.

Журналисты уточнили, что объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сейчас анализирует характеристики этих ракет.

С начала 2022 года это уже пятый пуск КНДР. До этого запуски проходили 5, 11 и 14 и 17 января.

Как ранее писал сайт kp.ru, в январе 2022 года КНДР подтвердила, что провела испытание гиперзвуковой ракеты. Дальность полета составила 700 километров. Также известно, что ракета пролетела вверх на 120 километров. Боеголовка снаряда поразила заданную цель. За пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Позднее Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря.