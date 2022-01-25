Техника морпехов и артиллеристов России прибыла в Белоруссию

Техника российских морпехов и артиллеристов прибыла в Белоруссию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вооружение и военная техника артиллеристов российского Восточного военного округа и морпехов Тихоокеанского флота прибыли в Белоруссию. Об этом сообщило Министерство обороны России.

- Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки, — говорится в сообщении ведомства.

Вооружение и техника примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, которая пройдет в два этапа. В ходе первого пройдет группировка войск, а также проверка готовности сил. В ходе второго этапа пройдут учения, в рамках которых военные отработают пресечение внешней агрессии и противодействие терроризму.

Напомним, совместные военно-морские учения России и Китая «Мирное море-2022» состоялись в Аравийском море. В маневрах Россию представлял отряд кораблей Тихоокеанского флота, в том числе ракетного крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома». Военно-морские силы КНР были представлены кораблем комплексного снабжения «Тайху» и ракетным эсминцем «Урумчи». В ходе российско-китайских учений моряки отработали тактическое маневрирование, досмотр и освобождение условно захваченного грузового судна.