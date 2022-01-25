Военно-морские учения России и Китая прошли в Аравийском море

В маневрах Россию представлял отряд кораблей Тихоокеанского флота Фото: Кадр видео

Совместные военно-морские учения России и Китая "Мирное море-2022" состоялись в Аравийском море. Об этом kp.ru сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В маневрах Россию представлял отряд кораблей Тихоокеанского флота, в том числе ракетного крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и морской танкер "Борис Бутома".

Военно-морские силы КНР были представлены кораблем комплексного снабжения "Тайху" и ракетным эсминцем "Урумчи".

В ходе российско-китайских учений моряки отработали тактическое маневрирование, досмотр и освобождение условно захваченного грузового судна.

Кроме того, проведена тренировка по транспортировке вертолетом условно раненного человека. Для этого задействовали палубный вертолёт Ка-27ПС.

Боевые корабли России, Ирана и Китая провели военно-морские учения "CHIRU-2022" в Аравийском море. Отработка спасения на море и противодействия морскому пиратству прошла в Оманском заливе и в воздушном пространстве над ним.

Как ранее писал сайт kp.ru, боевые корабли России, Ирана и Китая провели военно-морские учения "CHIRU-2022" в Аравийском море. Отработка спасения на море и противодействия морскому пиратству прошла в Оманском заливе и в воздушном пространстве над ним.

Напомним, по данным журналистов, в начале 2022 года пройдут Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил (СЯС) России. В них будут задействованы ядерные ракеты сухопутного, морского и воздушного базирования.