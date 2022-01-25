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Политика25 января 2022 8:04

Сенатор Джабаров заявил, что США готовят провокацию конфликта в Донбассе

Объявление об эвакуации американских дипломатов из Украины является частью «психоза» о неизбежности военного конфликта, считает член Совфеда
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
В Совфеде заявили, что США готовят провокацию конфликта в Донбассе

В Совфеде заявили, что США готовят провокацию конфликта в Донбассе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что Соединенные Штаты Америки готовят провокацию в Донбассе.

- США готовят провокацию с одной единственной целью - создать психоз на Украине, чтобы подтолкнуть Киев к провокации против России на Донбассе, — цитирует сенатора РИА Новости.

Джабаров также назвал объявление об эвакуации американских дипломатов из Украины частью «психоза» о неизбежности военного конфликта. Сенатор призвал США, посылающих на Украину, подумать о том, как они будут выводить свои войска. Он напомнил о хаосе в Кабуле во время вывода американских войск из Афганистана.

Напомним, Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства. Также в Госдепе американских граждан призывают на время отложить поездки на Украину. При этом в ведомстве уточнили, что такая рекомендация была дана в связи с «угрозой военных действий со стороны России», которые якобы могут начаться «в любой момент».