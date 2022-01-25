В Минэнерго Узбекистана озвучили причину отключения электричества в трех странах

Причиной перебоев с электричеством в некоторых регионах Узбекистана, Казахстана и Киргизии стала крупная авария в электросетях Казахстана Фото: Shutterstock

Причиной перебоев с электричеством в некоторых регионах Узбекистана, Казахстана и Киргизии стала крупная авария в электросетях Казахстана, подтвердили в министерстве энергетики Узбекистана в Telegram.

При этом в Министерстве энергетики Казахстана, в свою очередь, уточнили, что аварию спровоцировало быстрое увеличение мощности на транзит электричества в энергосистемах Узбекистана и Казахстана. Имело место аварийное разделение транзита "Север - Восток - Юг Казахстана". Объем ограничений составил примерно 1500 мегаватт.

Отмечается, что проблемы с подачей электроэнергии возникли в Алма-Ате и Алматинской области, Бишкеке, Ташкенте.

Движение на автотрассах сейчас регулируется сотрудниками ДПС, так как на перекрестках возникли пробки, светофоры отключились. МВД республики Узбекистан опросило граждан не использовать личный транспорт без крайней необходимости.

Ранее Kp.ru сообщал, что в Казахстане, Узбекистане и Киргизии возникли проблемы с электричеством. Из-за этого в Ташкенте перестало работать метро, также отключились светофоры, в результате движение на городских улицах регулируют инспекторы ДПС. В некоторых районах Бишкека из-за произошедшего люди остались без воды.