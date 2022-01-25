В России 25 января 2022 выявлено 67 809 заражений коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в России растет Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России выявлено максимальное число новых заражений коронавирусной инфекцией за всю пандемию. За 24 часа коронавирус подтвердили у 67 809 человек. Такие данные во вторник, 25 января 2022 года, предоставил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передает Оперштаб, наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 18 935 случаев. Второе место занимает Санкт-Петербург с показателем 9722 заболевшими. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 5769 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, заражения штаммом "омикрон" выявили в 68 российских регионах. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 681 летальный исход, а полностью выздоровели 26 404 человека.

Таким образом, по состоянию на 25 января 2022 года общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 11 241 109. Жертвами инфекции стало 327 448 человек, а выздоровели 10 071 740 пациентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые из Японии и США попытались объяснить легкое течение коронавирусной инфекции, вызываемой новым штаммом "омикрон". Согласно результатом проведенных исследований, такое отличие от предыдущих вариантов COVID-19 связано с более низкой скоростью распространения штамма в легких.