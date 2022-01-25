Лукашенко заявил, что не желает войны, но нужно быть готовыми к любым событиям

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни белорусские генералы не желают войны, однако примеры из истории показывают, что нужно быть к ней готовыми. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Никакой "войнушки" ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы", - подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание на опыт Великой отечественной войны, а также нападение на Россию французских войск Наполеона Бонапарта. В каждом из случаев государству пришлось отстаивать свою землю от иностранных захватчиков.

"Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поймите: дело же не в нас, - подчеркнул Лукашенко. - Как и тогда, и в Отечественную войну 1812 года, в Первую мировую, Великую Отечественную войну, грубо говоря, мы никому не нужны, вы знаете, что им надо".

Президент Белоруссии также подчеркнул, что готовность решительных действий была продемонстрирована во время массовых протестов в стране в 2020 году, когда ему пришлось "поднять пол-армии и бросить на запад" страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко заявил, что западным странам стоит воздержаться от попыток напасть на Союзное государство. Он подчеркнул, что ни Россия, ни Белоруссия не хотят войны, однако нацелены на защиту своих рубежей.