Путин по видеосвязи поздравил российских студентов с Татьяниным днём

Общение президента России со студентами в Татьянин день уже стало традицией, однако сегодня глава поздравил молодежь в формате видеосвязи. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел онлайн встречу со студентами ведущих отечественных вузов страны. Ежегодно 25 января в России отмечают Татьянин день. Святая Татьяна считается покровительницей учащихся.

"Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодежь", - сказал на встрече Владимир Владимирович.

Также глава государства поздравил с праздником школьников, которые только собираются поступать и взрослых, которые уже давно закончили вузы.

"Память о студенческом братстве, удивительной студенческой поре остаются с нами на всю жизнь. Не случайно, что сегодняшние ученые, врачи, инженеры…спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают направления своих процессоров", - подчеркнул Путин.

Также в ходе встречи президент в шутку посоветовал студентам не переборщить с медовухой. Так глава государства отреагировал на рассказ ректора МГУ Виктора Садовничего о традиции угощать молодых людей медовухой в этот праздник.