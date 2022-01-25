Собянин считает, что число заражений коронавирусом в Москве будет расти еще две недели

За последние две недели заболеваемость COVID-19 в столице выросла в пять раз Фото: REUTERS

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве будет расти на протяжении еще двух недель, считает мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. За две недели рост составил к значениям конца декабря пять раз и за неделю достиг 100 тысяч. Начинает расти нагрузка на медицинскую систему, в первую очередь на амбулаторную сеть. Количество приходов в поликлиники, нагрузка на поликлиники выросла в четыре раза. Очевидно, еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости», – сказал глава города на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, в Москве сегодня среди зараженных преобладает штамм «Омикрон», однако продолжают фиксироваться и случаи заболевания вариантом «Дельта». В связи с распространением омикрон-штамма Собянин призвал пожилых москвичей минимизировать контакты с людьми.

Как писал сайт kp.ru, за последние сутки в столице выявлено 18 935 случаев заболевания COVID-19.