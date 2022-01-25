В Дании отменят все ковидные ограничения с 31 января

В Дании отменят ковидные ограничения с 31 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дании с 31 января могут отменить все ковидные ограничения. Об этом во вторник 25 января сообщает издание Jyllands-Posten.

По информации издания, об этом решении правительства официально будет объявлено в среду 26 января. На этот день запланирована пресс-конференция главы датского правительства Метте Фредериксена. Кроме того, с 5 февраля 2022 года COVID-19 в Дании исключат из списка заболеваний, несущих критическую опасность для общества.

Jyllands-Posten сообщает, что такие решения датское правительство приняло, изучив рекомендации специальной эпидкомиссии.

Ограничительные меры из-за COVID-19 в Дании ввели в декабре 2021 года, они предусматривают ограничение количества покупателей или посетителей, одновременно находящихся в магазинах и ресторанах, культурные и развлекательные заведения были закрыты, а правительство призвало работодателей отправить сотрудников на удаленную работу.

В октябре 2021 сообщалось, что Дания первой в мире вышла из режима пандемии. Подробности здесь на kp.ru.