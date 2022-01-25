Профессор МГУ раскрыл, за счет чего Алиса Теплякова поступила в вуз в 9 лет

Алиса - юная студентка МГУ им. Ломоносова.

Девятилетняя студентка МГУ им. Ломоносова Алиса Теплякова смогла показать феноменальные успехи вследствие того, что ее отец создал и применил к ней приемы мнемотехники. Это и позволило девочке сдать ЕГЭ в восемь лет, заявил NEWS.ru завкафедрой психологии личности психологического факультета МГУ Александр Асмолов.

Как пояснил педагог, когда человек начинает "дрессировать" свою память, мышление или другую конкретную функцию, остальные постепенно перестают работать. По мнению Асмолова, отец Тепляковой занимался именно "натаскиванием" ее памяти.

"Есть закон неравномерного развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления и так далее. Когда в контексте неравномерного развития высших психических функций начинается дрессура одной функции и её мускулизация, у других функций происходит дисфункция", - считает Асмолов.

Также профессор считает, что из-за поступления в вуз Теплякова потеряла свое детство. Он рассказал, что ранее обращался к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой и попросил ее уделить внимание этой ситуации. Асмолов отметил, что та отнеслась к положению Алисы Тепляковой как к личной трагедии.

По словам профессора, он неоднократно просил отца юной студентки забрать документы из МГУ. Кроме этого, он добавил, что если даже Теплякова закончит вуз в 14 лет, работать в этом возрасте она не сможет.

Напомним, Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в восьмилетнем возрасте, получив аттестат за 11-й класс. Затем она поступила на факультет психологии МГУ им. Ломоносова.

Ранее Kp.ru сообщал о результатах первой сессии Тепляковой. Оказалось, что девочка получила "тройку", "двойку" и два раза не явилась на экзамены. Она сдавала сессию согласно индивидуальному плану и отдельно от учащихся своей группы.