Итоги первой экзаменационной сессии Алисы Тепляковой: “тройка”, “двойка” и две неявки

Третий и четвертый экзамен Алиса, как оказалось, даже не попыталась сдать

Девочка, напомним, учится на первом курсе факультета психологии МГУ по специальности «Психология служебной деятельности». На платном. Сессию сдавала по индивидуальному плану - досрочно и отдельно от сокурсников. То есть специально ради одной студентки собирали четыре комиссии из преподавателей. Четыре - потому что по итогам первого семестра первокурсники сдают экзамены по четырем предметам: «Русский язык и культура речи», «Введение в психологию», «Высшая математика» и «Анатомия ЦНС». В составе комиссий профессора, читавшие лекции в первом семестре, и «семинаристы» (так на факультете называют преподавателей, которые ведут семинары и практики у студентов). Тем же составом комиссии будут принимать экзамены и у остальных студентов в январе.

Как мы уже писали, русский язык девочка сдала на «удовлетворительно», психологию - на «неудовлетворительно», после чего папа устроил скандал с потасовкой. А третий и четвертый экзамен Алиса, как оказалось, даже не попыталась сдать.

- Сессия у нее закончилась 29 декабря. На два последних экзамена она не явилась - родители не пустили, - рассказал «КП» заместитель декана по учебной работе факультета психологии МГУ Артем Ковалев.

- По какой причине?

- Причину мы не знаем. Родители не посчитали нужным уведомить факультет. Мы им звонили - никто не ответил. А ведь Алису ждали профессора университета.

- Может, заболела и предоставят справку о болезни?

- Был назначен период сдачи экзаменов до 29 декабря, он истек, никаких документов, подтверждающих неявку по уважительной причине, у нас нет.

- Каковы последствия?

- Обычные - пересдача в феврале.

- Если Алиса не явится и на пересдачу, что дальше - отчисление?

- Давайте о перспективах пока не будем говорить.

- Пересдача тоже будет по индивидуальному плану? Или уже вместе со всеми?

- По правилам, период пересдачи совпадает с началом второго семестра - это начало февраля. Алиса будет сдавать стандартно, если не будут приняты иные решения по МГУ в отношении данного студента.

- Детский омбудсмен Мария Львова-Белова считает, что для девочки необходимо организовать индивидуальное обучение в МГУ. Но это, как я понимаю, невозможно, пока нет конструктивного диалога между вузом и родителями?

- У нас нет предмета для разговора, потому что мы студента видели на факультете всего один раз за весь семестр. Кому мы будем предоставлять индивидуальный план? Воздуху?

- В договоре на обучение Тепляковой есть какие-то особые условия? Ведь студентка особенная, ей всего 9 лет.

- Заключен обычный типовой договор, где оговорено главное обязательство студента - посещать занятия в соответствии с учебным планом. И оно грубейшим образом нарушено.

Тем временем Евгений Тепляков в своем ЖЖ как раз 29 декабря выложил пост возмущения, адресованный журналистам: «Вам не стыдно перепечатывать утку с датами экзамена и явкой или не явкой на них девятилетней девочки?»

Мы ничего не перепечатываем. Мы получили информацию у факультета и готовы дать мнение семьи Тепляковых о том, почему Алиса пропустила два экзамена. Однако в том же посте Евгения об этом нет ни слова.

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