Мишустин заявил о росте числа госпитализированных с COVID-19 в 48 регионах

Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в ряде регионов России. По словам Мишустина, число пациентов, которым требуется стационарное лечение, выросло в 48 регионах. Об этом премьер сказал во вторник 25 января на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Мишустин отметил, что заболеваемость коронавирусом растет, и в первую очередь это вызвано распространением нового штамма «омикрон» и назвал ситуацию с COVID-19 в России крайне напряженной.

Премьер подчеркнул, что амбулаторная сеть также испытывает серьезную нагрузку.

«Большая нагрузка ложится на амбулаторную сеть. На врачей и медперсонал в поликлиниках», - сказал Мишустин.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в то же время проинформировала, что за неделю в РФ заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в два раза. Подробности здесь на kp.ru.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, заболеваемость коронавирусом в столице РФ будет расти еще две недели.