Мишустин: результаты тестов на COVID-19 будут отображаться на портале госуслуг

На госуслугах можно будет узнать результаты экспресс-теста на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На портале госуслуг появится новая функция. Об этом во вторник 25 января во время заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Вскоре на госуслугах можно будет узнать результаты экспресс-тестов на CОVID-19. Эта функция заработает в самое ближайшее время, отметил премьер.

«Сейчас результаты ПЦР-тестов отражаются в личных кабинетах на портале государственных услуг. Для жителей села и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР, в ближайшее время в систему будут загружаться и данные экспресс-тестов», - сказал Мишустин.

По словам премьера, уже подготовлено соответствующее постановление правительства. Михаил Мишустин отметил особую актуальность новой функции для жителей сельской местности и отдаленных территорий, куда невозможно быстро доставить материалы для проведения ПЦР. Все необходимые технические условия поручено обеспечить Минцифры.

Мишустин также заявил о росте числа госпитализированных с COVID-19 в 48 регионах и назвал ситуацию с ковидом в России крайне напряженной.