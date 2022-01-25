Попова сообщила, что почти 70% заразившихся «омикроном» не были привиты от коронавируса

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти 70% заразившихся штаммом «омикрон» не были привиты от коронавирусной инфекции.

- Хочу отметить, что из этого количества не были привиты почти 70%. Это очень высокий удельный вес, который показывает, что наличие иммунитета поствакцинального, в лучшем случае, или постинфекционного защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса, — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Поповой, в России зафиксировано 5889 случаев заражения новым штаммом.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено максимальное число новых заражений коронавирусной инфекцией за всю пандемию. За 24 часа коронавирус подтвердили у 67 809 человек. Как передает Оперштаб, наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 18 935 случаев. Второе место занимает Санкт-Петербург с показателем 9722 заболевшими. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 5769 инфицированных за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 681 летальный исход, а полностью выздоровели 26 404 человека.