Минздрав РФ опубликует рекомендации по лечению бессимптомной формы коронавируса 25 января 2022 года

Минздрав РФ опубликует рекомендации для тех, кто болеет ковидом в легкой форме или бессимптомно. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Минздрав РФ расскажет, как лечить COVID-19, если заболевание проходит в легкой или бессимптомной форме. Такое поручение дал ведомству премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом во вторник 25 января.

Мишустин отметил, что люди, которые переносят ковид в легкой форме, все равно стараются подстраховаться и вызвать врача, потому что не всегда знают, чем лечиться и как действовать в такой ситуации. В условиях подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией на амбулаторное звено и без того ложится серьезная нагрузка.

«В этой связи прошу вас выпустить сегодня методические рекомендации и опубликовать их, в том числе в СМИ, чтобы люди четко понимали, в каких случаях можно лечиться дома, а в каких нужно обращаться к врачу», - сказал Мишустин, обращаясь к министру здравоохранения.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что рекомендации будут опубликованы 25 января.

Минздрав 25 января опубликует рекомендации по лечению бессимптомной или легкой формы ковида, заявил Мурашко. Методические рекомендации будут опубликованы в СМИ.

«Медицинскими специалистами подготовлены рекомендации, как поступать при легкой форме или бессимптомной, которые сегодня мы опубликуем для наших граждан», - сказал министр.

Как ранее сообщалось на kp.ru, в ближайшее время на портале госуслуг появится возможность узнать результаты экспресс-тестирования на COVID-19. Премьер-министр Мишустин подчеркнул особую важность такой функции для жителей отдаленных регионов и сельской местности.