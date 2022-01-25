Глава Минобороны Украины заявил, что Россия не создала ударной группировки для "вторжения"

Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Украины постоянно оценивает обстановку на расстоянии до 200 километров от границы с Россией, и на сегодняшний день угроза "вторжения" на украинскую землю отсутствует.

Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Украины Алексей Резников во вторник, 25 января 2022 года, во время беседы с журналистами в Верховной раде.

"Могу абсолютно точно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали", - подчеркнул Резников.

Как ранее писал сайт kp.ru, Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна "отвести войска" от Украины, чтобы доказать Западу отсутствие планов "вторжения" в соседнюю республику.

В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Женеве с Энтони Блинкеном предупредил его о серьезных последствиях дальнейшего освоения американцами территории Украины.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы. А сами слухи о гипотетическом "вторжении" на Украину он назвал "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом Песков не исключает провокаций для оправдания таких заявлений.