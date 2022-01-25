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Политика25 января 2022 10:45

Глава Минобороны Украины заявил, что Россия не создала ударной группировки для "вторжения"

Алексей Резников не видит никакой "российской угрозы" на расстоянии 200 километров от госграницы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Алексей Резников

Алексей Резников

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Украины постоянно оценивает обстановку на расстоянии до 200 километров от границы с Россией, и на сегодняшний день угроза "вторжения" на украинскую землю отсутствует.

Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Украины Алексей Резников во вторник, 25 января 2022 года, во время беседы с журналистами в Верховной раде.

"Могу абсолютно точно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали", - подчеркнул Резников.

Как ранее писал сайт kp.ru, Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна "отвести войска" от Украины, чтобы доказать Западу отсутствие планов "вторжения" в соседнюю республику.

В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Женеве с Энтони Блинкеном предупредил его о серьезных последствиях дальнейшего освоения американцами территории Украины.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы. А сами слухи о гипотетическом "вторжении" на Украину он назвал "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом Песков не исключает провокаций для оправдания таких заявлений.