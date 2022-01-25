Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу до семи дней вступило в силу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по коронавирусу до семи дней вступило в силу. Документ был зарегистрирован Министерством юстиции России, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до семи зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», – сказал глава кабинета министров на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В постановлении в частности говорится, что «срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19, сокращаются с 14 до 7 дней».

Как писал сайт kp.ru, ранее правительство России приняло решение сократить продолжительность карантина по коронавирусу до семи дней. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в дальнейшем в зависимости от обстановки сроки пребывания на карантине будут корректироваться., кроме того, может быть принят еще ряд изменений.