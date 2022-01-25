Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против омикрон-штамма коронавируса Фото: REUTERS

Консорциум фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech объявил о начале клинических испытаний вакцины Comirnaty против штамма коронавируса «Омикрон». Они проходят среди добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Как сообщается на сайте BioNTech, участие в исследованиях примут 1 420 человек, которых разделят на три группы. В первой будут 615 участников, они получили две дозы вакцины за 90 и 180 дней до начала испытаний. Вторая группа также насчитывает 600 человек, получившие бустерные прививки. Наконец, в третью входят 205 добровольцев, среди которых непривитые и не переболевшие коронавирусом: им введут три дозы Comirnaty.

Как планирует консорциум разработчиков вакцины, препарат поступит на рынок не позднее марта этого года. В компании BioNTech полагают, что вакцина обеспечит такую же эффективную защиту против «Омикрона», как и против других штаммов, при этом срок ее действия будет больше.

Напомним, ранее директор центра имени Гамалеи заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против нового штамма «Омикрон» составляет около 75%.