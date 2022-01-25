Лукашенко заявил, что совместные военные учения с Россией не ведут к обострению обстановки

Лукашенко заявил, что совместные учения России и Белоруссии не ведут к обострению обстановки в регионе. Фото: REUTERS

Совместные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022» не ведут к обострению обстановки. Об этом заявил во вторник 25 января президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Не думайте, что мы нагнетаем обстановку, но если случится, мы должны быть готовы ко всему», - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что совместные учения совпали с мерами, которые страна предпринимает для укрепления своих южных границ.

«Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками», - объяснил Лукашенко, говоря о необходимости направления дополнительных воинских подразделений на белорусско-украинскую границу.

«В результате этих учений мы будем видеть, где и какие части нам надо сосредоточить», - отметил Лукашенко.

Также белорусский президент заявил, что другие государства не имеют оснований предъявлять претензии по поводу совместных учений России и Белоруссии.

«И потом, кому какое дело, с кем, когда, где? Мы что, незаконно проводим эти учения? Это демонстрация нашей силы. Они должны видеть, что мы не одни и мы будем защищаться, если нам это нужно», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

«Еще раз подчеркиваю: не думайте, что мы нагнетаем обстановку, что нам нужна эта война. Не нужна она нам. Но если случится, мы должны быть готовы ко всему, и наши военные», - резюмировал белорусский президент.

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