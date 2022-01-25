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Политика25 января 2022 14:11

Bild: США предложили новые санкции против России

США предлагают новые ограничения сырьевого и оружейного экспорта в отношении России в случае эскалации на Украине
Мария ПАВЛОВА
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США предложило новый пакет санкций в отношении России, пишет BILD.

США предложило новый пакет санкций в отношении России, пишет BILD.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новые санкции против РФ в случае эскалации украинского кризиса предлагает США. Речь идет о сокращении дипломатических контактов и ограничениях в области экспорта сырья и оружия. Об этом во вторник 25 января пишет издание Bild со ссылкой на информированные источники.

Таблоид пишет, что санкционный план был представлен в Берлине и предположительно должен нанести России экономический ущерб до 50 млрд долларов. План предполагает блокировать сырьевые поставки из России по всему миру, а также сокращение в западных государствах персонала российских посольств.

Ранее на kp.ru сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о намерении провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Джонсон при этом выразил уверенность, что все опасения России о ее безопасности могут быть устранены при помощи дипломатии. Подробности здесь на kp.ru.