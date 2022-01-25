Борис Джонсон сообщил, что планирует провести переговоры с Путиным

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

- Цель России - не позволять НАТО приближаться к своим границам. Если это так, то сложно представить себе что-то более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину. Мои достопочтенные друзья - министр иностранных дел и министр обороны Великобритании - уже донесли соответствующую мысль до президента Путина и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать, — сказал политик.

Джонсон также выразил уверенность, что все опасения России о ее безопасности могут быть устранены при помощи дипломатии. По его словам, сейчас Великобритания в отношениях с РФ балансирует между дипломатией и сдерживанием, но будет готова ввести «жесткие санкции».

Ранее Борис Джонсон выразил мнение, что возможная эскалация на Украине может стать «новой Чечней». Сейчас работа Великобритании заключается в совместной с «друзьями и партнерами» подготовке «жестких санкций» для недопущения эскалации, добавил Джонсон. При этом политик призвал не считать «вторжение» России на Украину необратимым и выразил надежду на то, что «здравый смысл еще может преобладать».

До этого появилась информация, что Джонсон планирует в ближайшее время дать указание главе Минобороны страны Бену Уоллесу отправиться на переговоры в Москву. Предполагается, что глава британского правительства должен сказать Уоллесу о принятии предложения министра обороны России Сергея Шойгу провести переговоры в Москве. Обсуждения будут касаться Украины, поскольку, по данным канала, Джонсон расценивает ситуацию на границе с Украиной как «в высшей степени опасную».