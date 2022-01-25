Белый дом заявил, что планируемые против России санкции будут единовременными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планируемые Соединенными Штатами санкции против России в случае «вторжения» на Украину будут не поэтапными, а одномоментными, заявил высокопоставленный чиновник Белого дома в ходе брифинга.

«Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014 году. Это означает, что больше не будет поэтапности», – сказал он.

Чиновник американской администрации напомнил, что после введения санкции в 2014 году был зафиксирован рекордный отток иностранного капитала из России, а рубль сильно обесценился. Нынешнее ослабление российской валюты связано с угрозой новых ограничений со стороны Вашингтона, утверждает он.

Как сообщил представитель Белого дома, в числе санкции рассматривается новый экспортный контроль, касающийся стратегии президента РФ Владимира Путина в среднесрочной перспективе. Он может лишить Россию тех товаров, которые она заместить не в состоянии, пригрозил чиновник. Влияние новых санкций отразится на мировом рынке минимально, заявили в Белом доме.

Напомним, новый санкционный план США против России был представлен в Берлине. Он, предположительно, должен нанести России экономический ущерб до 50 миллиардов долларов. План предполагает блокировать сырьевые поставки из России по всему миру, а также сокращение в западных государствах персонала российских посольств.