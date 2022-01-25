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Политика25 января 2022 16:27

Кадыров объяснил, из чего складывается сумма в 375 миллиардов рублей на содержание Чечни

Деньги идут на функционироание территориальных филиалов федеральных органов власти, МВД, и прокуратуры, сообщил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Кадыров объяснил, из чего складывается сумма в 375 миллиардов рублей на содержание Чечни

Кадыров объяснил, из чего складывается сумма в 375 миллиардов рублей на содержание Чечни

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал свой пост о тратах федерального бюджета на содержание республики. Как объяснил политик, озвученные им объемы затрат – это полная сумма всей бюджетной системы России в Чечне.

«Речь о 375 миллиардах рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР, и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона – не путайте. Я не оговорился, как некоторые это расценили», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что эти деньги идут на содержание территориальных филиалов федеральных органов власти, МВД, прокуратуры, Пенсионного фонда, Фондов медицинского и социального страхования. По словам Кадырова, эта сумма «совершенно не космическая», а сопоставимая с содержанием других регионов страны.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава Чечни заявил, что Россия тратит в год на республику 300 миллиардов рублей.