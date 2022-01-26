Владимир Ефимов: В 2021 году жители купили у города более 10 тысяч машино-мест

Машино-места, которые город предлагает к приобретению, востребованы у москвичей и участников столичных торгов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Желающие без проблем парковать своего «железного коня» приобрели в прошлом году у столицы всего 10,2 тысячи машино-мест. Причём не только на городских торгах, но и по преимущественному праву, то есть за 60 процентов от рыночной стоимости.

«Машино-места, которые город предлагает к приобретению, востребованы у москвичей и участников столичных торгов, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Если в 2020 году было заключено 2,7 тысячи договоров купли-продажи, то в 2021 году уже 10,2 тысячи. Из них 9,2 тысячи приватизированы на торгах, а больше тысячи реализованы по преимущественному праву – за 60 процентов от рыночной стоимости».

Напомним, по преимущественному праву — без торгов и за 60 процентов от рыночной стоимости — купить место в паркинге дома могут собственники квартир и горожане, проживающие по договорам социального найма.

«В прошлом году больше всего договоров купли-продажи машино-мест было заключено на востоке города – свыше 3,5 тысячи объектов, в центре и на северо-западе – более чем по тысяче единиц, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. - Самое бюджетное машино-место находится на Никулинской улице в Западном округе. Новый владелец заплатил за него 35 тысяч рублей. А самое дорогое - в центре города, на улице Остоженка. Его выкупили за 4,3 миллиона рублей».

Для покупки машино-места на городских торгах, а также по преимущественному праву необходимо зарегистрироваться на Инвестиционном портале Москвы или Единой электронной торговой площадке (Росэлторг). Здесь можно ознакомиться с лотовой документацией, подробными характеристиками и процедурой проведения городских торгов. Часть лотов доступна для просмотра онлайн в 3D-формате.

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