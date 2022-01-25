Биржевой аналитик не советует покупать доллары в надежде на дальнейший рост валюты Фото: REUTERS

Биржевой аналитик Дмитрий Голубовский дал совет относительно покупки валюты. Доллар несколько дней показывает рост и у многих возник соблазн заработать на покупке валюты. Но, по словам аналитика, это приведет к финансовым проблемам.

В понедельник, 24 января, с начала торгов курс доллара к рублю резко вырос до 79,5 рубля, но уже к середине дня «американец» сдал позиции и обвалился до 78,5 рублей.

Выяснилось, что Банк России принял решение приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15:00 по московскому времени.

По мнению Голубовского, совсем скоро рубль укрепит свои позиции и доллар вернется к показателям начала месяца – 72-74 руб.

- Покупать доллары поздно, успокойтесь, никому не советую играть против Банка России, это очень плохая идея, - комментирует эксперт «Ридусу».

Все происходящее сейчас на рынке он называет валютной интервенцией. В прогнозах аналитика не только стабилизация рубля, но и возможное сильное падение доллара.

- Золотовалютных резервов у властей РФ накоплено столько, что при большом желании доллар они могут „укатать“ хоть на 65 рублей, - заключил Голубовский.