Депутат Белик напомнил НАТО, что Россия может дать ответ на "беспрецедентный пакет санкций" из-за Украины

Парламентарий считает, что заявления Альянса провоцируют истерию Фото: REUTERS

В Госдуме отреагировали на заявление лидеров стран НАТО о "беспрецедентном пакете санкций", которые могут ввести в отношении России из-за Украины. По мнению депутата Госдумы РФ Дмитрия Белика, подобные высказывания не способствует мирному урегулированию конфликтов. Напротив, чем больше звучит таких высказываний, тем сильнее обостряется ситуация.

- Подобные заявления лишь способствуют истерии. Внешняя политика у наших западных соседей подчиняется не здравому смыслу, а другим законам, - отмечает парламентарий в беседе с Пятым каналом.

Он отметил, что наша страна всегда старается решать вопросы дипломатическим путем, а не конфликтами и войнами. Но РФ старательно провоцируют на ответные действия.

При этом он советует не забывать, что в случае недостижения успехов на дипломатическом поприще, Россия способна дать «военно-технический ответ».

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что лидеры Великобритании и ряда других стран НАТО согласились, что в случае «вторжения» на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций.

Он уверен, что в списке подобных санкций вряд ли присутствует возможность отключения России от SWIFT.

Тем временем МИД Украины выразил протест послу Хорватии и-за слов президента страны Зорана Милановича.

Хорватский лидер заявил, что в случае конфликта России и Украины, он отзовет свои войска из сил НАТО в регионе.

Миланович отметил, что Североатлантический альянс наращивает присутствие, но Хорватия «тут ни при чем». Что касается Украины, то ей не место в НАТО, так как страна остается одной из самых коррумпированных в мире, пишет газета "Известия".