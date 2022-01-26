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Политика25 января 2022 22:42

Госдепартамент США пригрозил Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины

По словам пресс-секретаря госдепа, республика столкнется с «решительным и быстрым ответом», если разрешит использовать свою территорию для «нападения» на Незалежную
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и их союзники примут «решительные и быстрые» меры против Белоруссии, если Минск разрешит использовать территорию республики для «нападения» на Украину. Об этом во вторник, 25 января, заявил начальник пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

«В последние дни мы дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров», - сказал он журналистам на брифинге в ведомстве.

По словам Прайса, Вашингтон «очень отчетливо озвучивал обеспокоенность наращиванием войск в стране, которая должна быть независимой и суверенной».

«Увеличение Россией численности войск в Белоруссии является поводом для глубокого беспокойства», - добавил пресс-секретарь госдепа США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минобороны России сообщило, что эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли в Белоруссию, чтобы принять участие в проверке сил реагирования Союзного государства. В частности, военные проведут учения, на которых отработают пресечение внешней агрессии и противодействие терроризму.