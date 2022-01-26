Макрон заявил, что «нормандскому формату» нужно «работать неустанно»

Президент Франции Эммануэль Макрон с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «нормандский формат» должен быть обязательно сохранен и «работать неустанно». По его мнению, те, кто утверждает, что этот формат по урегулированию конфликта на востоке Украины «не приносит пользы», совершенно неправы, поскольку «никогда не следует отказываться от каналов дискуссий и диалога».

«Я думаю, что важно продолжать разговор в нормандском формате. Ведь это единственный политический формат и единственный способ сохранить процесс», - сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

При этом Макрон признал, что в последние годы результаты переговоров в «нормандском» формате не отвечают «уровню ожиданий» Франции и ФРГ, отказываться от него нельзя, потому что это означало бы, по его словам, признание в том, «что политическое решение больше не находится на столе переговоров», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 26 января, в Париже пройдут дискуссии «нормандской четверки» на уровне политсоветников, Россию на встрече будет представлять заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.