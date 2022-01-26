Китай вывел на орбиту спутник для предотвращения последствий стихийных бедствий

Китай успешно запустил в космос спутник «Таньцэ-1 01А» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в среду, 26 января, Китай успешно вывел на орбиту космический спутник L-SAR 01A («Таньцэ-1 01А»), предназначенный для реализации геологических проектов, наблюдения за сейсмической активностью Земли и предотвращения последствий стихийных бедствий. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (ЦТК) со ссылкой на национальное космическое управление (CNSA).

Уточняется, что ракета-носитель CZ-4C («Чанчжэн – 4C») стартовала 07:44 по местному времени (02:44 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе страны, космический аппарат благополучно вышел на орбиту Земли и стал 407-м по счету для носителей серии «Чанчжэн».

В заявлении CNSA говорится, что спутник «Таньцэ-1 01А» также планируется использовать в лесном хозяйстве, аппарат позволит существенно повысить уровень работы по заблаговременному оповещению о надвигающихся катаклизмах, «повысит эффективность обеспечения безопасности национальных ресурсов и окружающей среды».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце сентября Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования HR-02D серии «Цзилинь-1», предназначенный для развития умных городов, а также нужд лесного хозяйства и экологического мониторинга.