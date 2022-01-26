Госдепартамент: Ответ США на предложения России по безопасности «не станет сюрпризом»

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Письменный ответ Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности ни для кого «не станет сюрпризом», заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга во вторник, 25 января.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства сообщил сотрудникам СМИ, что в документе будут «четко обозначены области, в которых может быть определенная польза» от сотрудничества Вашингтона с Москвой, а также «где может быть достигнут прогресс», когда речь идет об укреплении коллективной безопасности и «устранении некоторых озабоченностей, выраженных Россией».

Прайс также отметил, что США «также очень четко заявляли о том, в каких областях дипломатия и диалог могут оказаться плодотворными и жизнеспособными, а также о тех областях, которые просто неприемлемы».

«Так что сюрпризов не будет: не будет сюрпризов для НАТО, не будет сюрпризов для наших европейских союзников, не будет сюрпризов для украинских партнеров», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Прайс сообщил, что Вашингтон не только уже ознакомил Киев с содержанием ответа Штатов на предложения России по гарантиям безопасности, но и учел позицию Украины в этом документе.