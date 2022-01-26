Госдеп: США в ответе на предложения России по безопасности учли позицию Украины

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Вашингтон не только уже ознакомил Киев с содержанием письменного ответа Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности, но и учел позицию Украины в этом документе, заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.

«Что касается Украины, то мы не только проинформировали их и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет», - сказал он журналистам на брифинге в ведомстве 25 января.

По словам Неда Прайса, американские власти пока не передали Москве свой ответ на российские предложения, но при этом заверил представителей СМИ, «что как только он будет направлен, мы вам сообщим», передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что пока не может назвать точные сроки передачи российской стороне ответа США на предложения по безопасности. Она также сообщила, что Вашингтон не готов обнародовать этот документ.

Между тем, как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве сказал, что считает правильным предать гласности ответ Штатов.

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