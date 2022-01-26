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Здоровье26 января 2022 4:53

Ученые назвали восемь эффективных при лечении «омикрона» препаратов

Cell Research: Ученые назвали восемь эффективных при лечении «омикрона» препаратов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ученые назвали восемь эффективных при лечении «омикрона» препаратов

Ученые назвали восемь эффективных при лечении «омикрона» препаратов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете назвали восемь лекарственных препаратов, которые демонстрируют эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон».

Результаты своих исследований эксперты опубликовали в журнале Cell Research, где среди противовирусных средств, показавших свою эффективность в борьбе с предыдущими штаммами, назвали камостат, нафамостат, апротинин, ремдезивир, рибавирин, фавипиравир, EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), и PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида).

В ходе исследования клеточных культур специалисты выявили, что «омикрон» и предыдущие штаммы COVID-19 проявили чувствительность к данным препаратам. Кроме того, авторы ученые объяснили причину, по которой заразившиеся «омикроном» реже болеют в тяжелой форме. Как они полагают, это связано с чувствительностью нового штамма к подавлению так называемого интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма.

Напомним, накануне Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса будет защищать и от заражения «омикроном»