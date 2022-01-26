Гинцбург: Назальная вакцина от коронавируса будет защищать и от заражения «омикроном»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Назальная вакцина против коронавируса, которую разрабатывают специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, будет защищать людей не только от тяжелых форм заболевания COVID-19, но и от заражения коронавирусом, в том числе и новым штаммом «омикрон». Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Безусловно, возможность массового применения назальной вакцины […] с точки зрения разработчиков позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных «омикроном», но и от возможности инфицирования и заражения», - сказал ученый в эфире телеканала «Россия-24».

Директор Центра им. Гамалеи добавил, что клинические исследования препарата в виде спрея для носа уже начались.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Александр Гинцбург говорил, что набор добровольцев для исследования назальной вакцины против коронавируса в России начнется 15 января, а в гражданский оборот препарат поступит в первом квартале 2022 года.

По его словам, назальная вакцина «ни в коем случае» не отменяет необходимость прививаться препаратом для инъекций, которые сейчас применяются в нашей стране.

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