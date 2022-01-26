Минздрав: Переболевшим и привитым при бессимптомном коронавирусе не нужно лечение

Минздрав РФ опубликовал памятку о действиях в случае бессимптомного течения коронавируса и ОРВИ Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Переболевшим и привитым от COVID-19 при бессимптомном течении коронавируса не нужно лечение. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ в памятке для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавирусной инфекции и ОРВИ.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

«Если вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее шести месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее шести месяцев назад, при этом у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 и при этом нет никаких симптомов заболевания, в данной ситуации не требуется лечение», - говорится в памятке.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Уточняется, что переболевшим или привитым от коронавируса лицам старше 60 лет при бессимптомном течении заболевания лечение назначает медицинский работник. Кроме того, переболевшим или привитым без факторов риска при температуре выше 38 градусов, одышке, боли в грудной клетке необходимо вызвать скорую.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Ребенок с коронавирусной инфекцией должен оставаться дома, а лечение назначает врач, возможно и дистанционно.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Напомним, в ближайшее время на портале Госуслуг появится возможность узнать результаты экспресс-тестирования на COVID-19. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отметил особую важность данной функции для жителец отдаленных регионов и сельской местности.