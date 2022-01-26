Генпрокуратура признала нежелательной деятельность польской организации WOT Foundation в России

Деятельность польской организации WOT Foundation признана нежелательной в России Фото: Иван ВИСЛОВ

Деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation признана нежелательной на территории России, сообщает Генеральная прокуратура страны.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации WOT Foundation («ВОТ ФОНД»), Республика Польша», – сказано на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Генпрокуратура уведомила о своем решении Министерство юстиции страны, чтобы оно в свою очередь внесло WOT Foundation в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году Минюст включил в список нежелательных две религиозные организации из Соединенных Штатов: «Всемирный Институт сайентологических предприятий» и «Церковь духовной технологии», именуемая также «Библиотекой Л. Рона Хаббарда».